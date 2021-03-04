Son dakika: Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti

"TÜRK ASKERİ KATİL OLMAZ"

Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti | Video