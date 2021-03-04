SON DAKİKA HABERİ! Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker şehit

Son dakika haberleri... Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 9 askerin şehit olurken 4 asker de yaralandı.

Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.