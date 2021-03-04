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HABERİ! Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker şehit

haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Helikopterde bulunan 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 18:30 Son Güncelleme: 4.3.2021 18:40 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker şehit

Son dakika haberleri... Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na ait bir helikopter Çekmece köyü yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgede yoğun sis olduğu öğrenilirken helikopterde 9 askerin şehit olurken 4 asker de yaralandı.

Şehit askerlerin cenazelerinin Van'a götürüldüğü öğrenildi.



Mili Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

4 ASKER YARALANDI

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SON DAKİKA HABERİ! Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 asker şehit
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