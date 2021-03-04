Son dakika: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ zehir zemberek sözlerle istifa etti: Akşener o kadar cesur değil!

"AKŞENER FETÖ'CÜLER İLE MÜCADELEMDEN RAHATSIZ OLDU"

Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Sonra CHP ile görüşmeler başladı. CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifak yeniden kuruldu.

"İYİ PARTİ'NİN ONURUNU SATTINIZ"

Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.