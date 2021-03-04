Son dakika: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ zehir zemberek sözlerle istifa etti: Akşener o kadar cesur değil!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Özdağ, Akşener ve parti yönetimine çok sert sözlerle yüklendi, "Makam için partinin onurunu sattılar, kanıtlarım var" dedi. Özdağ, Akşener'i FETÖ ile iltisaklı kişilerle rahatça yol yürümek ile suçladı, kendisini ikinci kez ihraç edecek kadar cesur olmadığını ifade etti.
İşte Özdağ'ın açıklamaları:
İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u bütün Türkiyelilerin bayramı diye kabul eden FETÖ'cü zihniyettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyredebileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez.
İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesimler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim CNN Türk'te İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı kurulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını düşünüyorlar. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır.
"AKŞENER FETÖ'CÜLER İLE MÜCADELEMDEN RAHATSIZ OLDU"
Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Sonra CHP ile görüşmeler başladı. CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifak yeniden kuruldu.
"İYİ PARTİ'NİN ONURUNU SATTINIZ"
Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.
"AKŞENER YÜZÜNDEN HDP KARS'I KAZANDI!"
İYİ Parti'nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, 4 kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir. HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP'nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır.
Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim.
"AKŞENER YALAN SÖYLÜYOR, BİLİYORUM"
Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener'in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar.
Akşener ile görüşmeyi bekledim, Sayın Koncuk Akşener ile görüştü. Akşener benimle görüşmedi, herkesle görüştüğünü söyledi. Yalan söyledi, benimle görüşmemişti.
"AKŞENER FETÖ İLE İLTİSAKLILARLA ÇOK RAHAT YOL YÜRÜYOR"
Yİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek. İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor. Rize İl Başkanı'yla ilgili gizlilik kararı olan bir soruşturma var. Bunu açıklayan Güneysu ilçe başkanı görevden alınıyor.
Akşener istediği kadar inkar etsin, HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. 64 saat görüntüsü var. Ahmet Erozan'ın katıldığını söylüyorum, bir kez 'yalan söylüyorsun' demedi. Akşener de Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Akşener'i korumak için haberi olmadığını söylüyor.
"BENİ İKİNCİ KEZ İHRAÇ EDECİLECEK KADAR CESUR DEĞİL"
2020 içinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Şu anda yetkileri alınmış bir genel sekreter. Poyraz, Ömer Çelik başkanlığında bir anayasa çalışmasında görev aldığını söyleyenler var. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Bu üç iddiamın arkasındayım.
19 Ekim 2020'de açıklamalarım üzerinde 24 saat geçmeden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ihraç işlemi başlatıldı. 80 il başkanının önüne benimle ilgili mektuba imza atmaları istendi. 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla bu mektubu imzalamıştır. Bu ihraç kararı mahkeme tarafından bozuldu. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener'den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi.
ÖZDAĞ ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ
Yeniden ihraç çalışmalarına başladığını duyuyorum. Akşener'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."
YENİ PARTİ KURACAK MI?
Muharrem İnce ile Ümit Özdağ parti kurarsa alacakları oy oranı yüzde 11 diyor. Akşener'in merakı bizlerin parti kurduğumuz zaman kaç oy alacağımıza dair bir merak, bizim böyle bir merakımız yok.
SON DAKİKA: İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'dan çok sert Meral Akşener açıklaması | Video