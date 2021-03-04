Son dakika: Kritik FETÖ davasında Yargıtay'dan flaş karar! Cezaları onandı

Son dakika | Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi onadı.
Darbe girişimine ilişkin eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şirzai ve Hasan Kulaç'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.
BERAAT KARARINI BOZDU
FETÖ'nün darbe girişiminde DKK'daki eylemlere ilişkin davada istinaf mahkemesinin 13 sanık hakkında verdiği beraat kararını bozdu.
Ayrıntılar geliyor...Adana'da FETÖ davası! 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi