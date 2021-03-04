Son dakika | Metin Feyzioğlu'ndan flaş çıkış: Reform değil devrim

HÂKİM TAYİNİ SORUNU

Hâkime gittiniz derdinizi anlattınız. Hâkim dosyaya vâkıf mı değil mi, sizi anlıyor mu bunu hissedersiniz. Bir sonraki celse de karar verilecek. Bir bakıyorsunuz hakim tayin olmuş. Bıktık gerçekten. Bu sorun tespit edildi. Tayin ve terfilerde bu sorun mutlaka göz önünde bulundurulacak ve HSK bunun sistemini getirecek. Hâkim ve savcıların bölge sorunlarından doğan mağduriyeti de çözülüyor. Coğrafi teminat sahibi olacaklar.