FETÖ'cü Erkan Karaarslan'a verilen usulsüz ihaleye imza atmamıştı! CHP'li belediyeye mobbing cezası

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan birim müdürü Ümmü Gülsüm Altınel, görev yaptığı dönem FETÖ üyesi Erkan Karaarslan'a usulsüz şekilde verilen ihalelere imza atmadığı için psikolojik şiddete uğradı.
Altınel, mobbing uygulandığını belirterek Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hakkında şikayette bulundu. Bu kapsamda 1998 yılında memuriyetinin başladığını kaydeden Altınel, 2015 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na Tahsilat Şube Müdürü olarak atandığını kaydetti.
Bu tarihten yaklaşık 1 ay sonra Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürü,16 Ekim 2015 tarihinde ise Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Buharkent Şube Müdürü, 8 Kasım 2017 tarihinde Buharkent Şube Sorumlusu, 27 Aralık 2017 tarihinde Buharkent Şube Müdürü olarak görevlendirildiğini belirtti.
"GÖREVİM BOYUNCA MOBBİNG UYGULANDI"
Daha sonra 14 Aralık 2018 tarihinde Ar-Ge Şube Müdürü olarak görevlendirildiğini, kendisine görev süresince davalı idare tarafından mobbing uygulandığını ifade etti. 30 Mart 2015 tarihinde Genel Müdürlük oluru ile ihale danışmanlık hizmeti alımında kontrol teşkilatı üyesi olarak görevlendirildiği, bu görevi sırasında hizmet alımı yapılan bir işte hizmet alımı gerçekleşmediği halde ödeme yapılmasına karşı çıkması ve belgeleri imzalamaması nedeniyle mobbing sürecinin başladığını kaydetti. Kendisinden ödeme belgelerini imzalamasının istenildiği, imzalamadığı takdirde Buharkent ilçesine sürüleceğinin söylendiğini ifade etti.
Ödeme belgelerini imzalamamakta ısrar etmesi üzerine görevini yürüttüğü kurumsal bilgisayar, kurumsal mail adresi, kullanıcı programının kendisinden alındığını ve üzerindeki tüm görevlerin alınarak satın alma şube müdürlüğü görevinin engellendiğini anlattı.
GÖREVİ DÜŞÜRÜLDÜ
Kendisini takip için VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) görevlisi Ü.T.'nin görevlendirildiğini, sonrasında ise 16 Ekim 2015 tarihinde görev yerinin Buharkent ASKİ Şube şefliği olarak değiştirildiğini ve 1. derece şube müdürü olmasına rağmen 3. derece şeflik görevinde görevlendirildiğini kaydetti.
MASA VE SANDALYE VERİLMEDİ
2 yıldan uzun süren bu süreçte kendisine masa, sandalye verilmediğini, mesaisini vatandaşlar için kurum içerisine konulmuş banklarda oturarak tamamlamak mecburiyetinde bırakıldığını ve bilgisayar dahi verilmediğini anlattı. Hatta tüm yazışmaları başka birine ait bilgisayar üzerinden yapmak zorunda bırakıldığını ifade etti. Yıllık izin hakları dahi engellenen Altınel'in ASKİ tarafından 8 Kasım 2017 tarihinde görevinin ASKİ Buharkent Şube Sorumlusu olarak değiştirildiği anlaşıldı. Bu süreç sonrası mobbingin sürdüğü ifade edildi.
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
Ümmü Gülsüm Altınel, maddi ve manevi anlamda zarara uğradığını ifade ederek 5 bin lira maddi 80 bin lirası manevi tazminata hükmedilmesini istedi.
20 BİN LİRA ÖDEYECEK
Açılan dava geçtiğimiz aylarda Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme, yaklaşık 3 yıl boyunca sistematik olarak uygulanan bezdiri (mobbing) sonucunda davacıda derin elem ve üzüntünün oluştuğunun muhakkak olduğunu, bu nedenle davacının duyduğu bu elem ve üzüntünün kısmen de olsa giderilmesi için davacının 80 bin lira manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile davacıya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığını belirtti.
Bu kapsamda Altınel'in 5 bin liralık maddi tazminat istemini reddeden mahkeme 80 bin liralık manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Altınel'e 20 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine hükmetti.