FETÖ'cü Erkan Karaarslan'a verilen usulsüz ihaleye imza atmamıştı! CHP'li belediyeye mobbing cezası

"GÖREVİM BOYUNCA MOBBİNG UYGULANDI"

Daha sonra 14 Aralık 2018 tarihinde Ar-Ge Şube Müdürü olarak görevlendirildiğini, kendisine görev süresince davalı idare tarafından mobbing uygulandığını ifade etti. 30 Mart 2015 tarihinde Genel Müdürlük oluru ile ihale danışmanlık hizmeti alımında kontrol teşkilatı üyesi olarak görevlendirildiği, bu görevi sırasında hizmet alımı yapılan bir işte hizmet alımı gerçekleşmediği halde ödeme yapılmasına karşı çıkması ve belgeleri imzalamaması nedeniyle mobbing sürecinin başladığını kaydetti. Kendisinden ödeme belgelerini imzalamasının istenildiği, imzalamadığı takdirde Buharkent ilçesine sürüleceğinin söylendiğini ifade etti.

Ödeme belgelerini imzalamamakta ısrar etmesi üzerine görevini yürüttüğü kurumsal bilgisayar, kurumsal mail adresi, kullanıcı programının kendisinden alındığını ve üzerindeki tüm görevlerin alınarak satın alma şube müdürlüğü görevinin engellendiğini anlattı.