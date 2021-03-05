SON DAKİKA: İşte Bitlis helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar! Korgeneral Osman Erbaş 13.55'te...

Türkiye şehitlerinin yasını tutuyor. Dün 14.25 sıralarında Bitlis'in Çekmece Köyü bölgesinde düşen Cougar tipi askeri helikopterde 11 vatan evladı şehit oldu. Şehitler arasında 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava muhalefeti nedeniyle helikopterin düştüğünü söylerken, kaza kırım ekibinin rapor çalışmaları 2 bin 200 metre yükseklikte sürüyor. Türkiye dünden beri Bitlis'ten gelecek son dakika haberleri ve kazanın detaylarını bekliyor. A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında harita üzerinde yaşananları dakika dakika anlattı. İşte Bitlis'te Türkiye'yi yasa boğan kazaya dair son dakika ayrıntıları ve sürece dair tüm detaylar...
9'U OLAY ANINDA 2'Sİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Cougar tipi helikopter ile Bingöl'den Bitlis'e giden Korgeneral Osman Erbaş ve heyeti 14.25 sıralarında Çekmece Köyü civarında düştü. Olay anında Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 asker şehit oldu. 4 asker ise köylüler tarafından enkazdan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete yürüdü. 2 askerin ise tedavisi sürüyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR HELİKOPTERİN DÜŞME NEDENİNİ AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, helikopterin düşme nedenini açıkladı. Bakan Akar şöyle konuştu:
İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.
COUGAR HELİKOPTERİNDE DAKİKA DAKİKA NELER OLDU?
Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasının detaylarını A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlatan Murat Sekban, merak edilen soruların yanıtlarını verdi.
Sekban'ın aktardığına göre, düşen Cougar helikopterinde dakika dakika şunlar yaşandı:
Helikopter, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere içindeki 13 personelle birlikte 13.55'te havalandı.
HER ŞEY 30'UNCU DAKİKADA BAŞLADI
Askeri helikopterde her şey yolunda gidiyordu. 30 dakika sorunsuz uçuldu. Ne olduysa tam 30'uncu dakikada oldu. 14.25 itibarıyla helikopterin sinyali kesildi. Radardan helikoptere ulaşılamadı.
İHA'LAR VE CN-235'LER HEMEN HAVALANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine verilen yerli ve milli İHA'lar gelişme sonrası helikopterin radardan çıktığı noktaya hareketlendi. Çekmece Köyü civarına İHA'ların yanı sıra CN-235 keif uçakları da gönderildi.
ENKAZ HAVADAN TESPİT EDİLDİ
İHA'lar ve CN-235'ler ile taranan bölgede enkaz kısa süre içinde tespit edildi. Sağlık ekipleri ve askerler hemen bölgeye sevk edildi. Bölgenin kaza sırasında kar yağışlı ve sisli olduğu belirtiliyor.
Yaralılara ilk müdahale Çekmece Köyü civarında ikamet eden vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı ve şehit askerler enkazdan köylüler tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri de kısa sürede bölgeye ulaştı. Yaralılar Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'ne götürüldü. 4 yaralıdan ikisi burada şehit olurken, 9 vatan evladı ise olay yerinde şehit oldu.
Bakan Akar'ın aktardığına göre hastanedeki 2 yaralı personelin durumu iyi.
2 BİN 200 METREDE KAZA KIRIM RAPORU
Kazanın aydınlatılması için kaza kırım ekibi 2 bin 200 metredeki çalışmalarını sürdürüyor. Titizlikle incelenen enkaz sonrası rapor hazırlanacak ve kazanın asıl nedeni belli olacak. Kazanın nedeni sis mi, kar yağışı mı yoksa teknik bir sorun mu, rapor ile tüm detaylara ulaşılacak.
11 askerimizin şehit düştüğü kazanın sebebi neydi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video