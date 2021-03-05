Son dakika: İşte Koronavirüs risk haritasında 'mavi' olan Diyarbakır'ın sırrı!

'HALKIN HASSASİYETİ ÖNEMLİ'

Diyarbakır'da bir dönem koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, "O dönemde neredeyse ilk 3 sıralarında yer alıyordu. Şu an günümüze bakınca Türkiye'de en son sıralarda düşük risk grubundayız. Vaka sayılarımız çok düşük ve bunun tabi ki çeşitli sebepleri var. Geçen yaz geçirdiğimiz vaka sayısı sürü bağışıklığı demesek de en çok fazla kişinin Covid-19'u geçirmiş olması. Bunun yanında alınan tedbirlerin çok fazla katkısı oldu. Özellikle hafta sonu yasakların olması bununla birlikte kafe, alışveriş merkezi gibi alanlarda toplu alanlarda insanların oturamaması. Düğün, taziye gibi toplu etkinliklerden uzaklaşması bunlar da büyük bir katkı sağladı. Halkın tabi ki hassasiyeti de önemli. Geçen yaz vaka sayılarında yaşanan artışla insanlarda oluşan tedirginlik bizi maske, mesafe ve hijyen konusunda ciddiyet gösterdi. Buna uyum çok fazla olunca vaka sayılarında düşüş oldu" dedi.