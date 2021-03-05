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kararı: Risk haritası harekete geçirdi! İl dışından gelenlere 3 günlük

Sivas'tan korona virüs kararı! Türkiye risk haritasının açıklanmasının ardından iller de yerinden karar sürecini hızlandırdı. Gelen bilgiye göre Sivas , yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün boyunca bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirildi. İşte bu son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 14:56 Son Güncelleme: 5.3.2021 15:22 ABONE OL
Son dakika kararı: Risk haritası harekete geçirdi! İl dışından gelenlere 3 günlük kısıtlama

Son dakika korona virüs haberi... Koronavirüs haritasında sarı bölgede yer alan ve hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan illerden biri olan Sivas, vaka sayısının artışını önlemek için de çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlerle ilgili yeni kararlar aldı.

Kent dışından gelenlerin virüsü yayma ihtimalini engellemek için alınan kararda, "Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Kurul ayrıca, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il geneli taşınan Temel eğitim, ortaöğretim öğrencilerine yemekhanelerde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınması kaydıyla yemek hizmeti verilebilmesini de kararlaştırdı.

Belirlenen kurallara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari ve adli işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

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Son dakika kararı: Risk haritası harekete geçirdi! İl dışından gelenlere 3 günlük kısıtlama
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