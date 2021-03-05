Son dakika kararı: Risk haritası harekete geçirdi! İl dışından gelenlere 3 günlük kısıtlama

Kent dışından gelenlerin virüsü yayma ihtimalini engellemek için alınan kararda, "Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.