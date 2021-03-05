Son dakika | Şehidin var Türkiye'm; 11 kahramanın ateşi yüreğimize düştü

Son dakika haberi... Bitlis'ten dün gelen acı haber Türkiye'yi üzüntüye boğdu. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 kahramanımızın şehit olmasına neden olan ve Türkiye'yi adeta acıya gark eden kaza ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Bölgede ilk andan itibaren görev yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili çok kritik son dakika açıklamalarında bulundu. İşte yüreğimize düşen ateş ve buna neden olan Bitlis helikopter kazasına ilişkin çok önemli son dakika bilgileri;