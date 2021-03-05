Son dakika | Şehidin var Türkiye'm; 11 kahramanın ateşi yüreğimize düştü

Son dakika haberi... Bitlis'ten dün gelen acı haber Türkiye'yi üzüntüye boğdu. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 kahramanımızın şehit olmasına neden olan ve Türkiye'yi adeta acıya gark eden kaza ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Bölgede ilk andan itibaren görev yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili çok kritik son dakika açıklamalarında bulundu. İşte yüreğimize düşen ateş ve buna neden olan Bitlis helikopter kazasına ilişkin çok önemli son dakika bilgileri;
BİTLİS'TEKİ HELİKOPTER KAZASI NASIL OLDU?
Edinilen bilgiye göre, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın aralarında yer aldığı 13 askerin bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter dün 13.55'te Bingöl'den Bitlis'e gitmek için kalkış yaptı.
YARIM SAAT SONRA İRTİBAT KESİLDİ
30 dakika sonra, Bitlis'in Tatvan ilçesinin kuzeybatısında bulunan ve yoğun sisin etkili olduğu Şentepe-Rahvandüzü bölgesine ulaşan helikopterle irtibat kesildi.
ENKAZA VE ŞEHİTLERİMİZE ULAŞILDI
Jandarma ekipleri, Bitlis-Tatvan Karayolu yakınlarında helikopterin enkazına ulaştı. 9 asker olay yerinde şehit olurken, yaralı 4 asker hastaneye kaldırıldı. Ancak 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SON DAKİKA BİTLİS'TE 11 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ
Şehit düşen 11 askerimizin isimleri şöyle: Korgeneral Osman Erbaş, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Kr. Plt. Yzb. Gökhan Uysal, Kr. Plt. Yzb. Tayfun Kureş, Topçu Asb. Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz, Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Demir, Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer Umulu, Tekns. Kd. Çvş. Şükrü Karadirek, P. Uzm. Çvş. Tolga Demirci ve Uzm. Çvş. Hakan Gül. Yaralı 2 askerin tedavisi ise sürüyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ardından, Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığı'na geçti. Olay yerinde incelemelerin bugün başlayacağını belirten Akar, "İlk bilgilere göre, kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
YARALI OLARAK KURTULANLAR OLMUŞTU
Bu arada olay yerine yardıma giden Çekmece Köyü sakinlerinden Davut Bikeç, "Bir yaralı helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. Diğerinin yanına gittim. Ceketimi çıkararak üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Bulunduğu yerden çıkardık" dedi.
11 ŞEHİDİN NAAŞI ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a gönderildi.
YARALILARLA BİRLİKTE ÖNCE TATVAN'A...
İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da hastaneye geldi. Şehit askerlerin naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'a uğurlandı.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.
Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.
İZMİR'E 2 ŞEHİT HABERİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi, İzmir'deki ailelerine verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı.
Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kureş'in 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
TAZİYE ZİYARETİNE GELDİLER
Öte yandan, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Şehit aileleri ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca sosyal medya üzerinden de şehadet haberleriyle ilgili bir mesaj yayınladı. 11 vatan evladının şehit düştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.