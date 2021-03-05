SON DAKİKA: Vali Yerlikaya İstanbulluları koronavirüs risk haritası üzerinden uyardı!

"CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI"

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Kademeli normalleşme. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulumuzun öneri ile tavsiyeleriyle alınan bu kararla şehirler dört risk grubuna ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrıldı. Durumlar renkle ayrıldı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayrıldı. Bu dört gruba göre Kasım sonundan itibaren uygulanan yarı zamanlı kısıtlama ve bunlarla ilgili kurallar da artık edinmiş olduğumuz salgınla mücadeledeki kazanımlarımıza göre yeniden şekillendirildi. Zor günlerden bu noktalara geldik.

Tekrardan o zor günlerimize dönmek istemiyoruz. Hep birlikte başardığımız sabırla, anlayışla geldiğimiz bu noktayı korumak, daha ileriye gitmesini istemiyoruz. Hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz" dedi.