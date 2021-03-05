Son dakika: Yaralı askerleri helikopterden çıkaran köylüler konuştu: Önce bozuk motor sesi geldi, sonra büyük bir gürültü duyduk

"ÖNCE BOZUK MOTOR SESİ GELDİ, SONRA BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Abdüssamet Bikeç ise helikopterin düşme anını anlatırken, "Önce bozuk motor sesi geldi daha sonra da büyük bir ses geldi. Bizler önce ne olduğunu anlayamadık ardından helikopterin düştüğünü öğrendik. Köylülerle birlikte olay yerine doğru koşmaya başladık. Kaza yerine vardığımızda helikopteri parçalanmış şekilde gördük. Yaralılara ulaşmak için çaba sarf ettik. Onları çıkardık. Babam 2 yaralıyı helikopterden çıkardı. O sırada askerler de geldi. Yaralıları oradan aldılar. Benim yanımda bir arkadaşım daha vardı. Kazayı görünce konuşamadı. Onu önce eve getirdiler daha sonra da hastaneye gönderdiler" diye konuştu.