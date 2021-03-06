Büyükşehir kadın sağlık çalışanlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan kadın sağlık çalışanları unutulmadı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlileri, hastanenin kadın yöneticileri ve kadın sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kadınlara yönelik proje ve çalışmalarını anlatan görevliler, Vali Münir Karaloğlu'nun Dünya Kadınlar Günü mesajını ilettikten sonra kadın sağlık çalışanlarına gül dağıttı.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden kadın sağlık çalışanları ise düzenlenen etkinlik kapsamında kendilerini unutmadığı için Vali Münir Karaloğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına teşekkür ettiler.