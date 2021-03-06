Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu kendisinin 'Demokrasi sorunu' olduğunu bir kere daha ilan etmiştir

Son dakika haberi... Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" demiş. Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir "demokrasi sorunu" olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.

Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistanı'nın ve Enosis zihniyetinin "milli güvenlik sorunu" olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı "milli güvenlik sorunu" görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.

Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak "milli güvenlik" perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" diyerek "milli iradeyi" hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı "milli güvenlik sorunu" diyerek hedef alması "demokrasi"den nasibini almadığını kanıtlamaktadır.