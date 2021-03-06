Son dakika: İzmir'de başörtülü kız öğrenciyi okula almamışlardı! Öğretmen ve okul yönetici hakkında flaş karar

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir ilkokulda 28 Şubat'ı aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre Cemil Atlas İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Nilay P., 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula almadı.

Müzik dersine giren öğretmen Ercan T., öğrenciye başını açması için baskı kurdu. Başörtü takmanın yanlış olduğunu söyleyen öğretmenin tüm sözlerine rağmen kız öğrenci başını açmamakta direndi. 4 Mart günü yaşanan olayın bir gün sonrasında ise bu kez de Okul Müdür Yardımcısı Nilay P. tarafından başörtüsü konusunda kıza baskı yapıldı.

Nilay P., öğrenciye başını açmasını, diğer öğrencilere kötü örnek olacağını söyledi. Öğrencinin bu isteği kabul etmemesi üzerine okula almayarak okul girişindeki güven kulübesine oturttu. Bu arada da öğrencinin annesi S.P.'yi arayarak, 'Senin çocuğun başını açmıyor, başı kapalı okula alamam. Okulda kötü örnek oluyor' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine öğrenciyi, yarım saat kırk dakika kadar bekletildiği güvenlik kulübesinden dedesi alarak evine götürdü.

İzmir'de 28 Şubat'ı aratmayan skandal olay! Başörtülü öğrenciyi okula almadılar | Video

AİLENİN ŞİKAYETİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

28 Şubat'ı aratmayan baskı sonrası aile çileden çıkarak şikayette bulundu. Yetkililer okul yöneticisi ve öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Gelen son dakika haberine göre; iki isim de açığa alındı.