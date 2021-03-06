Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti yerine getirildi

Şehit Demirci için, Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehidin babası Nazir Demirci'nin, 30 yıl önce kış ayında komşu köyden yaşadıkları Uzunpınar köyüne yürüyerek gelirken yolunu kaybetmesi sonucu donarak öldüğü belirtildi. Nazir Demirci'nin köyde toprağa verilmesinden bir süre sonra eşinin, çocuklarıyla birlikte memleketi İzmir'e taşındığı öğrenildi.