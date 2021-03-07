28 Şubat’ı aratmayan tavır

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 28 Şubat günlerini aratmayan bir olay yaşandı. Bayraklı Cemil Atlas İlkokulu'nda 4. sınıfa giden H.N.H. isimli kız öğrencinin, başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmadığı iddia edildi. Okulu Müdür Yardımcısı N.P. ve öğretmen E.T.'nin, pandemi nedeniyle okullara ara verildiği dönemde kendi rızasıyla başörtüsü takmaya başlayan kız öğrencinin başını zorla açtırmak istediği öne sürüldü. Tepki çeken olayın ardından soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyu titizlikle inceledikten sonra resmi bir açıklama yapacağı kaydedildi. Diğer taraftan okul müdürü ve öğretmeninin de açığa alındığı öğrenildi. Anne S.P., okullar açılmadan önce kendisinin sınıf öğretmeni ile görüştüğünü ve çocuğunun kapandığını, kendisinin annesi olarak bu durumu normal karşıladığını onların da anlayışlı olmasını istediğini ve üzerine fazla gitmemelerini söylediğini, sınıf öğretmeninin de, yönetimle konuyu görüşeceğini belirttiğini aktardı.