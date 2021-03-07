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Son dakika | Bakan koca yayınladı: Risk haritasındaki 6 il kritik eşikte! Son dakika haberi: Renk kodu listesinde yüksek risk kategorisindeki illerle ilgili yaşanan iç karartıcı koronavirüs tablosuna ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Söz konusu illerde sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmadığı illerde son durum ise dün yayınlanan haritaya yansıdı. Buna göre veriler kritik 6 ilde tablo ve son dakika gelişmeleri koronavirüs riskindeki hareketliliği gözler önüne serdi. İşte yüksek riskli o 6 ile ilişkin son durum

AA Giriş Tarihi: 7.3.2021 13:45 ABONE OL

Son dakika haberi: Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart aralığındaki il il koronavirüs vaka ve risk sayılarının yer aldığı yeni haritayı sosyal medya hesabından açıkladı. Buradaki verilerle illere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru hareketlendiğini gözler önüne serdi. Tablo ışığında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilin önümüzdeki hafta yayınlanacak haritada kırmızı kategoride yer alması beklenirken halihazırda burada olan 6 ilde de kritik gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları;

SON DAKİKA RENK KODU HARİTASINDA 6 KRİTİK ŞEHİR VAR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Karadeniz illerinin ağırlığının hissedildiği bir durum söz konusu iken "yüksek risk" kategorisindeki Artvin de buraya dahil oldu. Söz konusu iller sakin bir gün geçiriyor. İşte kritik iller ve son durum