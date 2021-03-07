Son dakika | Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ünül oyuncu Ayşegül Çınar'ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı. İşte Ayşegül Çınar'ın gözaltına alınmasına neden olan operasyon ve konuyla ilgili SABAH'ın ulaştığı sıcak bilgiler;