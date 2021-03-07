Son dakika haberi | Samsun'daki vahşete tepkiler çığ gibi: Hesabı sorulacak

BiP ve Telegram'daki mesajında da Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Ey kadını aciz gören sefil zihniyet. Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabb'im kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın. Kadınlarımızın dünyamızı aydınlatan ışığı hiç sönmesin."