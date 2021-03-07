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Giriş Tarihi: 7.3.2021 12:16 Son Güncelleme: 21.5.2021 08:55

Son dakika haberi | 'daki vahşete tepkiler çığ gibi: Hesabı sorulacak

AA
Son dakika haberi | Samsun'daki vahşete tepkiler çığ gibi: Hesabı sorulacak
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Son dakika haberler | 'da dün gece gerçekleşen vahşete tepkiler çığ gibi... 27 yaşındaki , 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24), 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde darp etti. Dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası cani adama tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz." ifadelerini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Kadına şiddet konusunda her daim 'amasız, fakatsız, sıfır tolerans' ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki göstererek, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAK

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Samsun'da yaşanan kan donduran vahşetin herkesi derin bir öfkeye sevk ettiğini belirtti.

Fahrettin Altun, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

BiP ve Telegram'daki mesajında da Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Ey kadını aciz gören sefil zihniyet. Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabb'im kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın. Kadınlarımızın dünyamızı aydınlatan ışığı hiç sönmesin."

BAKAN SELÇUK: 'AMASIZ, FAKATSIZ, SIFIR TOLERANS' İLKEMİZLE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Kadına şiddet konusunda her daim 'amasız, fakatsız, sıfır tolerans' ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız."

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Samsun'daki vahşete tepkiler çığ gibi: Hesabı sorulacak
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