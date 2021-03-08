Son dakika: İmamoğlu'nun twiti İYİ Partilileri kızdırdı! Meral Akşener'den destek gibi açıklama geldi

Millet İttifakı'nda yaşanan Ekrem İmamoğlu krizi CHP ve İYİ Parti arasındaki ipleri iyice gererken İYİ Parti içinde de tartışmanın fitilini ateşledi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.
BULDAN'DAN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR!
Bu paylaşımın ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da; Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını etiketleyerek, "Teşekkürler Sayın Başkan" dedi.
TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ
İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'ı yan yana getirerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamasına sosyal medya üzerinden birçok tepki gelirken özellikle İYİ Parti'de büyük bir krizin fitili ateşlendi.
AĞIRALİOĞLU SERT ÇIKTI!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı kutlama mesajındaki ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:
"Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey... Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
"İPLERİ KOPARMAYIZ KESER ATARIZ"
Son olarak İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık da olayla ilgili tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kıdık, ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız'' ifadelerini kullandı.
Ali Kıdık "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık" dedi.
AKŞENER: SAYGI DUYUYORUM!
Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Twitter paylaşımında bulunduğunu anımsatması üzerine Akşener, şunları kaydetti:
"Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum."