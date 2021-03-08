Son dakika: İmamoğlu'nun twiti İYİ Partilileri kızdırdı! Meral Akşener'den destek gibi açıklama geldi

AĞIRALİOĞLU SERT ÇIKTI!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı kutlama mesajındaki ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan'a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey... Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."