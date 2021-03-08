SON DAKİKA: Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kaza Kırım raporu tamamlandı

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır. 4 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir. Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1'inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52'de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23'te Bingöl'e iniş yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"SAAT 14.30'DAN İTİBAREN BULUT İÇİNE GİRİLMİŞTİR"

Tatvan Bölgesindeki hava şartlarının takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesinin beklendiği ve hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55'te Tatvan'a intikal etmek üzere Bingöl'den kalkış yapıldığının belirtildiği açıklamada, "İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak 4 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.