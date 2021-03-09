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Diyanet'ten ve hac açıklaması: Ramazan Bayramı sonrası...

haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve ibadetleri ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir." denildi. Ayrıca umre ziyaretleri ile ilgili de önemli bir bilgi paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:18 Son Güncelleme: 9.3.2021 11:27 ABONE OL
Diyanet'ten son dakika umre ve hac açıklaması: Ramazan Bayramı sonrası...

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre ibadetleri ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Son dakika açıklamasında, "2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir." denildi. Umrenin bu yıl yapılamayacağı da ifade edildi.

DİYANET'TEN SON DAKİKA HAC VE UMRE AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre ibadetine ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

UMRE YAPILAMAYACAK

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Diyanet'ten son dakika umre ve hac açıklaması: Ramazan Bayramı sonrası...
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