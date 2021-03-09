Diyanet'ten son dakika umre ve hac açıklaması: Ramazan Bayramı sonrası...

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre ibadetleri ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Son dakika açıklamasında, "2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir." denildi. Umrenin bu yıl yapılamayacağı da ifade edildi.