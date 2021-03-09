Son dakika | Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden 20 dakika önce gönderdiği mesajı paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Öztekin'in vefat haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok siyasetçi ve yüz binlerce vatandaş taziya mesajları yayınladı.
Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu, yönetmen ve klasik otomobil tutkunu arkadaşları hastaneye geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
DİZİDEN ARKADAŞLARI AÇIKLAMA YAPTI
Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk.
Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik.
Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." dediler.
Usta oyuncu Rasim Öztekin klasik otomobil tutkunuydu
KALP KRİZİNDEN 20 DAKİKA ÖNCE BİROL GÜVEN'E BU MESAJI ATMIŞ
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven'e şiir yazdığı ortaya çıktı. Güven mesajında, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu sanatçı Rasim Öztekin'in yaşamını yitirmesinin ardından siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığımı mesajında, "Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi..." ifadelerine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun usta ismi, kıymetli sanatçımız Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Dümbüllü'nün kavuğu atasız kaldı. Türk tiyatrosuna, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" mesajlarına yer verdi.
Gençlik Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi #RasimÖztekin'e Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Sanat hayatımızın üstadlarından Rasim Öztekin'e rahmet diliyoruz. Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk oldu. Artık kalplerimizde bir aile ferdi gibi yaşayacak" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rasim Öztekin'in vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.