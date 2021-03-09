SON DAKİKA: CDC'den çok çarpıcı koronavirüs araştırması! Bilim Kurulu Üyesi paylaştı: Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından çok çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Araştırmada, aşı olan kişilerin pandemi koşullarında nasıl davranabileceklerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Öne çıkan kısımları tek tek yazdı. Araştırmaya göre; koronavirüs aşısı yaptıran kişiler, ikinci doz aşıdan 14 gün sonra kapalı ortamlar dahil maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine koronavirüsün çok ağır seyretmeyeceği gruptakiler ile aşılanmış insanlar görüşebilir. İşte ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) dikkat çeken araştırması ve detaylar...
BİLİM KURULU ÜYESİ ÇARPICI ARAŞTIRMAYI PAYLAŞTI
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz kişisel Twitter hesabından sabahın erken saatlerinde bir araştırma paylaştı. ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmanın çevirisini yaplaşan Yavuz, 'Araştırma bunu diyor' notunu ekledi.
İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLAR 14 GÜN SONRA MASKESİZ VE MESAFESİZ BİR ARAYA GELEBİLİR
ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir.
Yine bu gruptakiler ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.
SEMTOMPSUZLAR TEMASLI SAYILIR MI?
ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi araştırmasında semptom göstermeyen kişilere de değindi. Araştırmaya göre; semptom göstermeyen kişiler temaslı sayılmaz.
O GRUPLAR ÖNLEM ALMAYA DEVAM EDER
Araştırmada, "Ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle veya ağır COVID-19 riski taşıyan aşısız kişilerle aynı evde yaşayanlarla bir araya geldiğinde maske takar, mesafeyi korur, diğer önlemleri de almaya devam eder" ifadeleri de yer alıyor.
YAVUZ'DAN İLK YORUM
Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, araştırmayı değerlendiren paylaşımında, "Biz de kendi aşıladığımız kişilerde gerçek yaşam verilerini gördükten sonra bu tür öneriler yapmalıyız." dedi.Son Dakika | 5 Mart günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum! Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Boris Johnson’dan Türk mutfağı açıklaması! En sevdiği yiyecek olay yarattı Koronavirüs hastalarında yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildi