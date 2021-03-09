SON DAKİKA: CDC'den çok çarpıcı koronavirüs araştırması! Bilim Kurulu Üyesi paylaştı: Maskesiz, mesafesiz görüşebilirler

İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLAR 14 GÜN SONRA MASKESİZ VE MESAFESİZ BİR ARAYA GELEBİLİR

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir.

Yine bu gruptakiler ağır COVID-19 riski taşımayan, tek bir evden kişilerle maskesiz ve mesafesiz görüşebilir.