Son dakika | CHP'li isimden başörtülü hekime çirkin hakaret!

Ben de 'Evet ben yapacağım' dedim. Sonra eliyle işaret ederek 'Ama senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen?' diye sordu. Ben tabii o anda kamu görevimi icra ettiğim için kendisine sadece burada görevli bir hekim olduğumu isterse yaptırmayacağını söyledim. Numune vermek için bana döndü, ben de kendisinden maskesini çıkarmasını ağzını açmasını istedim.