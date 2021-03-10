Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis’ten Türk zırhlısına övgü

Türk savunma sanayisi tarafından üretilen zırhlı araç Ejder Yalçın 4x4, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine girmişti. Türkiye'nin dışındaki bir NATO ülkesi olan Macaristan'ın envanterine Türkiye'den alınan Ejder Yalçın 4x4'ün girmesiyle NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk Türk zırhlı araç oldu.
TÜRK ZIRHLI ARACINA ÖVGÜ
Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis ise resmi Twitter hesabından Türk zırhlı aracı Ejder Yalçın 4x4'ın övgüyle bahsetti.
Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis, Türk zırhlı aracı için, "Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası" ifadelerini kullandı.