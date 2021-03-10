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Macaristan Büyükleçisi ’ten Türk zırhlısına övgü

ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine geçtiğimiz yıl giren Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4, böylece NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk Türk zırhlı araç oldu. Macaristan Büyükleçisi ise sosyal medya hesabından Türk zırhlısına övgüler yağdırdı. Matis, “Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası” dedi

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Giriş Tarihi: 10.3.2021 15:01 Son Güncelleme: 10.3.2021 15:16 ABONE OL
Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis’ten Türk zırhlısına övgü

Türk savunma sanayisi tarafından üretilen zırhlı araç Ejder Yalçın 4x4, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine girmişti. Türkiye'nin dışındaki bir NATO ülkesi olan Macaristan'ın envanterine Türkiye'den alınan Ejder Yalçın 4x4'ün girmesiyle NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk Türk zırhlı araç oldu.

TÜRK ZIRHLI ARACINA ÖVGÜ

Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis ise resmi Twitter hesabından Türk zırhlı aracı Ejder Yalçın 4x4'ın övgüyle bahsetti.

Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis, Türk zırhlı aracı için, "Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası" ifadelerini kullandı.

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Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis’ten Türk zırhlısına övgü
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