Macaristan Büyükleçisi Viktor Matis’ten Türk zırhlısına övgü

Türk savunma sanayisi tarafından üretilen zırhlı araç Ejder Yalçın 4x4, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine girmişti. Türkiye'nin dışındaki bir NATO ülkesi olan Macaristan'ın envanterine Türkiye'den alınan Ejder Yalçın 4x4'ün girmesiyle NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk Türk zırhlı araç oldu.