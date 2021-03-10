Son dakika: Dışişleri'nden Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinde yaşanan Kürdistan haritası skandalına tepki!

"VAHİM HATANIN DERHAL DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.