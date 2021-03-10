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: Dışişleri'nden 'nın Kuzey ziyaretinde yaşanan Kürdistan haritası skandalına tepki!

haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan 'nın ziyareti sırasında Kuzey Bölgesel Yönetimi tarafından gerçekleşen Kürdistan haritası skandalıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri açıklamasında "’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 13:59 Son Güncelleme: 10.3.2021 14:39 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri'nden Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinde yaşanan Kürdistan haritası skandalına tepki!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Papa'nın ziyareti sırasında Kuzey Irak'ta yaşanan Kürdistan haritası skandalı hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'den Kuzey Irak yönetiminden bu vahim hatanın bir an önce düzeltilmesi ve net şekilde açıklamada bulunulması istendi.

"VAHİM HATANIN DERHAL DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Dışişleri'nden Papa'nın Kuzey Irak ziyaretinde yaşanan Kürdistan haritası skandalına tepki!
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