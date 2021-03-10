Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Batman'da öğrenci servisi 300 metreden yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: 'da öğrenci servisi 300 metreden yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü 300 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 09:12 Son Güncelleme: 10.3.2021 09:26 ABONE OL
Son dakika: Batman'da öğrenci servisi 300 metreden yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Batman'ın Sason ilçesinden kahreden bir kaza haberi geldi. Kaza sırasında serviste bulunanlardan 1'i yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralanırken, 5'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Aileler haberi alır almaz bölgeye akın etti. Sağlık ekipleri de olay yerine hızla sevk edildi. Civardaki vatandaşlar uçurumdan yuvarlanan minibüsteki yaralıları tahliye etmek için hayat zinciri oluşturdu. Bölgede çalışmalar ve gergin bekleyiş sürüyor.

SON DAKİKA: Batman'da feci kaza! Öğrenci servis minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 11 yaralı! İlk görüntüler | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Batman'da öğrenci servisi 300 metreden yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA