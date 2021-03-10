Son dakika: Batman'da öğrenci servisi 300 metreden yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Batman'ın Sason ilçesinden kahreden bir kaza haberi geldi. Kaza sırasında serviste bulunanlardan 1'i yaşamını yitirdi. 11 kişi yaralanırken, 5'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Aileler haberi alır almaz bölgeye akın etti. Sağlık ekipleri de olay yerine hızla sevk edildi. Civardaki vatandaşlar uçurumdan yuvarlanan minibüsteki yaralıları tahliye etmek için hayat zinciri oluşturdu. Bölgede çalışmalar ve gergin bekleyiş sürüyor.

SON DAKİKA: Batman'da feci kaza! Öğrenci servis minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 11 yaralı! İlk görüntüler | Video