Son dakika | Kızını Oxford'da okuttuğunu zanneden çiçekçi anne yıkıldı

"GÜZEL BİR YERİ KAZAN DEMİŞTİ KAZANDIM" DİYE RÖPORTAJ VERDİ

Gülseren Bozkurt'un kızı Merve Bozkurt "Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Bizim için mücadele ediyor Üniversiteye başlamadan önce annem bana, 'güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam' demişti" ifadelerini kullanmıştı.