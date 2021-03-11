Son dakika: Başkan Erdoğan detaylarını açıklayacak! Kamuda yeni dönem başlıyor





BORÇLARA YENİ ERTELEME



Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler içerecek. Ekonomi paketinde, belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili de başlıklar da bulunuyor. Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.