Son dakika | Bunun adı alçaklık! Spotify'da skandal

Son dakika haberi... Her türlü müzik içeriğine ulaşılabilen ve abonelerine dijital müzik, podcast ve video aktarma imkanı sunan Spotify'a girenler, gözlerine inanamıyor. Daha önce gençleri, ahlak dışı içerik ve başlıklarla kendi mecralarına çekmeye çalışan yayınlara izin veren platform, bu kez de Müslüman bir ülkede inançlara ve değerlere saldıran içerik başlıklarına müsaade ediyor. İslam'a saldırının adeta sistematik hale getirildiği dijital platformlardan Spotify'daki son dakika detayları...
Hakan Uç yazdı;
ALLAH VE PEYGAMBERLERE AŞAĞILIK DİLLE SALDIRI
ALLAH, peygamber ve dini sembollerin aşağılık ve ahlaksız bir dille dalga konusu yapılması, buna da platformun ses çıkarmaması tam bir rezillik!
Kutsal değerleri hiçe sayarak atılan başlıklarla gençlerin beyninin yıkanmasına göz yummak, İslamofobi'nin bu tarz platformlarda hortlatılmasına müsaade etmek tam bir sorumsuzluk örneği!
HZ. ALİ'YE SAYGISIZLIK
Spotify üzerindeki müzik, görsel ve başlıklar üzerinden Allah'a İslam'a, peygamberlere saldırılar söz konusu. Hz. Ali'ye de saygısızca bir dille yapılan görsel ve saldırılar var.
PLATFORMUN YETKİLİLERİ UYUYOR MU?
Spotify'ın her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bir yetkili editörü var. Bu işten sorumlu kişi olan Nazlı Yırtar'a ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.
Sanırım kendisi bir editör olarak bu yayın başlıklarından habersiz. Ancak görevi bu konuları takip etmek olduğundan, Yırtar'ın bir bahane uydurarak bu sorumluluktan yırtma şansı yok!