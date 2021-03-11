Son dakika | Bunun adı alçaklık! Spotify'da skandal

Son dakika haberi... Her türlü müzik içeriğine ulaşılabilen ve abonelerine dijital müzik, podcast ve video aktarma imkanı sunan Spotify'a girenler, gözlerine inanamıyor. Daha önce gençleri, ahlak dışı içerik ve başlıklarla kendi mecralarına çekmeye çalışan yayınlara izin veren platform, bu kez de Müslüman bir ülkede inançlara ve değerlere saldıran içerik başlıklarına müsaade ediyor. İslam'a saldırının adeta sistematik hale getirildiği dijital platformlardan Spotify'daki son dakika detayları...