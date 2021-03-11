Son dakika... HDP'de "İkinci katta oturan dayı" itirafı

"İKİNCİ KATTAKİ DAYI!"

HDP İl binasının nerede olduğunu sordum. Binaya girer girmez karşılaştığım ilk kişiye PKK'ya katılmak için geldiğimi söyledim. O da beni binanın ikinci katında odası bulunan Dayı diye hitap ettikleri kişinin yanına götürdü.