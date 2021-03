Gazi Yüzbaşı, doktor kız kardeşine emanet

Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarındaki Nemrut Dağı eteklerinde 4 Mart'ta düşen ve 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralı kurtulduğu kaza tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Düşen helikopterden mucize eseri yaralı kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavisi sürüyor. Yaralı iki askerin de sağlık durumu iyiye giderken, doktorlarının yaptığı "Genel sağlık durumları iyi, yakında taburcu olacaklar" açıklaması yüreklere su serpti. Kaza sonrası Bitlis Devlet Hastanesi'de tedavi altına alınan yaralı askerlerden Uzunçakmak önceki gün ambulans uçakla İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi.



Ender Uzunçakmak, kendisi gibi yüzbaşı olan eşi Menekşe Uzunçakmak ile.



KIZ KARDEŞİ SEVKİNİ İSTEDİ



Uzunçakmak'ın nöroloji doktoru olan kız kardeşi Handan Uzunçakmak Uyanık, Milli Savunma Bakanlığı'na başvurarak, "Ağabeyimin tedavisiyle yakından ilgilenmek istiyorum" diyerek kendi görev yaptığı İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesini istedi. Böylece ağabeyi ile yakından ilgilenmeye başladı. Yaralı yüzbaşının sağlık durumu iyiye giderken, 3 gündür hastanede yatıp kalkan, her türlü süreci takip eden Handan Uzunçakmak, ağabeyinin mucize kurtuluşuna ve tedaviye verdiği olumlu tepkiye şükrediyor. Uzunçakmak'ın kendisi gibi yüzbaşı olan eşi Menekşe Uzunçakmak da bir an olsun eşinin yanından ayrılmıyor. Yüzbaşı Uzunçakmak, çok sevdiği komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve arkadaşlarının şehit olduğu haberini, gözlerini açtığı hastanede öğrendi.



Handan Uzunçakmak



BİNBAŞI FİZİK TEDAVİ GÖRECEK



Kazadan yaralı kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü'nün tedavisi de Bitlis Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Evli iki çocuk babası Binbaşı Köprülü'nün Bitlis Devlet Hastanesinde ameliyat edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Binbaşı birkaç gün sonra taburcu edilecek ve Ankara'da fizik tedavi görecek. Binbaşı Köprülü'nün kendisi gibi binbaşı olan eşi ve Ankara'dan Bitlis'e giden annebabası bir an olsun yanından ayrılmıyor.



AĞABEYİ YANINDA OLSUN İSTEDİ



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi: "Hastanemizde göğüs cerrahi, yanık ünitesi ileri ve üst düzey tüm tedaviler mevcut. Yüzbaşımızın kaburga kemikleriyle ilgili kırıklarıyla ilgili ameliyatlarını yaptık. Akciğerlerindeki kanama da durduruldu. Yanık ünitemizde tedavileri oldu. Burnundaki dikişleri de alınacak. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu iyi. Üst düzey bir korumayla hastanemizde tedavisi sürüyor. Gazimizi hastanemizde tedavi etmek bir şeref. Pazartesi inşallah taburcu olur. Yüzbaşımızın doktor kız kardeşi hastanemizde. Ağabeyinin tedavisinin çalıştığı hastanede yapılmasını çok istedi. Ağabeyi şimdi yanında."