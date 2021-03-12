Son dakika | CHP'de PKK skandalı! "Kaçırılma" olayı mizansen çıktı

Son dakika itirafları şöyle devam etti:

AYGÜN'E HATIRA GÖMLEĞİ BİLE VERDİK

En baştan kendisine bu eylemin bir propaganda eylemi olduğunu söylemiştik. Bizimle gelip bu propagandaya ortak olup olmayacağını kendisine sorduk. Gelmek ve bizimle vakit geçirmek istediğini, teröristlerin yaşantısını merak ettiğini söyledi. Dostane bir ortamda sohbet ettik. Hem onun için hem de bizim için iyi bir propaganda oldu. Bu işten Aygün de faydalandı, biz de faydalandık. Gideceği gün kendisine hatıra olarak gömleğimi verdim. Bu eylem siyasi propaganda anlamındaydı.