FETÖ'nün şefkat tokatçısı gaybubet evinde çıktı!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyyüp T.'nin avukatlığını ise FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı'nın avukat oğlu İsmail Avcı'nın yaptığı öğrenildi. Eyyüp T. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ'cü yarbay Eyyüp T.'nin örgüte yakın olmayan askeri okul öğrencilerine kamptayken mobbing uygulayarak okuldan ayrılmalarını sağladığı iddia edildi. Ayrıca Eyyüp T.'nin FETÖ'den uzaklaşan askerlere de örgütün 'şefkat tokadı' diye tabir ettiği şekliyle baskı uyguladığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mart pazartesi günü FETÖ'nün gaybubet evi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 milyon 348 bin lira değerinde 179 bin dolar ile 37 bin 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1 milyon 385 bin lira nakit para ele geçirildi. Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi'ndeki gaybubet evinde gözaltına alınan şüpheliler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç yarbay Eyyüp T.'nin de olduğu ortaya çıktı. İfade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyyüp T.'nin avukatlığını ise FETÖ sanığı eski savcı Gültekin Avcı'nın avukat oğlu İsmail Avcı'nın yaptığı öğrenildi.

ASKERİ ÖĞRENCİLERE MOBBİNG YAPMIŞ

FETÖ'cü yarbay Eyyüp T.'nin örgüte yakın olmayan askeri okul öğrencilerine kamptayken mobbing uygulayarak okuldan ayrılmalarını sağladığı iddia edildi. Ayrıca Eyyüp T.'nin FETÖ'den uzaklaşan askerlere de örgütün 'şefkat tokadı' diye tabir ettiği şekliyle baskı uyguladığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade veren hava astsubay M.U. "Mustafa kod adlı İbrahim isimli imam beni aradı. Ben açmadım. Ardından akşam merkezde dolaşırken karşıma çıktı ve bana '1 dakika gel' dedi. Beni kuytu bir yere çekti. Burada bana 'Sınavı biz kazandırdık' dedi. Ben de 'beni evden kovdunuz. 6-7 aydır ben kendim hazırlanıyorum' diyerek karşı çıktım. Sonra bana, 'Bizden ayrılamazsın. Allah bunu kabul etmez. Seni okuldan attırırım' diye tehdit etti" dedi.

ŞEFKAT TOKADINI YERSİN

M.U. ifadesine şu şekilde devam etti: "Bir gün arkadaşlarımla çarşı iznimde İzban ile Alsancağa gittik. Arkamdan Mustafa kod adlı İbrahim isimli şahısın bizi takip ettiğini anladım. Bunun üzerine 'arkadaşlarıma geliyorum' diyerek gizlice yanına gidip 'benden ne istiyorsun?' dedim. O da bana, 'Bizimle görüşeceksin. Yoksa şefkat tokadı yersin' diyerek tehdit etti. Ben yine görüşmeyeceğimi söyleyerek yanından ayrıldım. Bu konuşmadan sonra okulda bir anda sıkıntılar başladı. Okulda takım komutanımız astsubay S.G. bir gün çarşı izninde olan 67 kişi arasında bana 'seni yemekhaneye yazdım' diyerek iznime engel oldu. Bölük komutanımız E.Ş. eğitim ve nöbet yazıyordu. Tabur komutanı binbaşı Eyyüp T. bana 'okulun bitimine yakın sigara içerken seni okuldan attıracağım' demişti. Sigara içtiğim yer yasak bir alan değildi."