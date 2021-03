Kılıçdaroğlu'na CHP'nin kalesinde büyük şok! Önce esnaf sonra mahalleli tepki gösterdi...

"SAHİP ÇIKILACAK DENİLDİ AMA SAHİP ÇIKILMADI"

Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, "Emekli bürokratların olduğu CHP'ye, yüzde 90 oy veren mahalle sakinleriyiz. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimiz, araziyle ilgili dört binaya emsal hak verdikten sonra bizim hakkımızı yeşili koruma bahanesi ile durdurmaya çalışan plan çıkarttılar. Bunun arkasında çok şey var. Bu toplumsal bir olay. On binlerce insan şu an apartmanlarının altında kalma korkusu yani deprem korkusu yüzünden çoğu evlerini terk etti. Yeter. Bunu Karşıyaka Belediyesi ve Büyükşehir yapıyor. Her türlü görüşmeyi yaptık daire sakinlerinden imza aldık. Genel Başkanım'la görüşüldü, 'sahip çıkılacak denildi' ama çıkılmadı" dedi.