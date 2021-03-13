Kılıçdaroğlu'na CHP'nin kalesinde büyük şok! Önce esnaf sonra mahalleli tepki gösterdi...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnafın sitemi ile karşılaştı. Esnaf CHP'li belediyeyi Kılıçdaroğlu'na şikayet etti, "Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı" dedi. Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde temel atma ve yıkım töreni ile programına devam eden Kılıçdaroğlu burada da protesto ile karşılaştı. Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinleri, pankartlar açarak CHP'li belediye ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
ESNAFTAN BOZUK YOL SİTEMİ
Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat ise, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.
TEMEL ATMA TÖRENİNDE DE PROTESTO EDİLDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki turuna, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak olan Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde temel atma ve yıkım töreniyle devam etti. Kılıçdaroğlu, törende Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinlerinin protestosu ile karşılaştı. Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinleri, 'Oy verdiğimiz başkanları mahallemize getiremedik. Siz gelin utansınlar', 'Yüzde 45 terke hayır', 'Atakent'e hukuk ve adalet istiyoruz' pankartlarıyla katıldığı törende, kentsel dönüşüme belediye tarafından imar engeli çıkarıldığını belirterek, tepki gösterdi.
"SAHİP ÇIKILACAK DENİLDİ AMA SAHİP ÇIKILMADI"
Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, "Emekli bürokratların olduğu CHP'ye, yüzde 90 oy veren mahalle sakinleriyiz. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimiz, araziyle ilgili dört binaya emsal hak verdikten sonra bizim hakkımızı yeşili koruma bahanesi ile durdurmaya çalışan plan çıkarttılar. Bunun arkasında çok şey var. Bu toplumsal bir olay. On binlerce insan şu an apartmanlarının altında kalma korkusu yani deprem korkusu yüzünden çoğu evlerini terk etti. Yeter. Bunu Karşıyaka Belediyesi ve Büyükşehir yapıyor. Her türlü görüşmeyi yaptık daire sakinlerinden imza aldık. Genel Başkanım'la görüşüldü, 'sahip çıkılacak denildi' ama çıkılmadı" dedi.
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Karşıyaka Emlak Konutları sakinleri, Karşıyaka Belediyesi'nin kentsel dönüşüm taleplerini onaylamadıklarını belirterek, daha önce bir araya gelip eylem yapmıştı. 0.40 imar büyüme hakkı bulunan Emlak Bankası Konutları'nda değişikliğe gidilmişti. Konut sahipleri, belediyenin arsaların yüzde 45'ine el koyduğu ifade etmişti.
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