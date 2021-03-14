Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde zimmet skandalı 1 milyon liralık vurgun

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.







İddiaya göre; Varol 967 bin 783 TL'yi üç arkadaşı işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'a aktardı. Varol ifadesinde borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi.



ABİSİ VE ARKADAŞININ BANKA HESABINA...

ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Taşkoparan zimmet soruşturması kapsamında ifade verdi. Müşteki Taşkoparan; ifadesinde Varol'un şirkette muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel olduğunu söyledi.

Buna göre; Varol'un işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'ın banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplam 967.783.22 TL aktardığı belirlendi. Hesaplarına para yatan kişiler, Varol'un abisi ve arkadaşlarıydı. Taşkoparan, Varol'dan şikâyetçi oldu.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Varol, 10 Mart 2021 tarihinde ifadesinde; borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Yasin Varol, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zimmet olayının Ankara Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi ANFA Güvenlik isimli şirkette gerçekleştiği bildirildi. Diğer taraftan ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Hüseyin Toker'in görevinden ayrıldığını açıkladı.



ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Toker

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