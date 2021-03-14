Son dakika: Soner Yalçın'a ‘Kaçak Kale’den 10 yıl hapsi istendi





10 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

10 yıllık kira süresi değerlendirildiğinde hiç kira artışı göz önüne alınmasa bile indirim yapılan kira bedelinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında olacağı, bu miktar göz önüne alındığında taşınmaz maliki olan şüpheli Yalçın ile kiracı olan şüpheli Yazgan'ın 2020'de yapıldığı tespit edilen ilave ve imalatlar konusunda fikir birliği içerisinde hareket ettikleri anlatıldı.