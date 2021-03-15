AK Partinin önerisine sırt çeviren CHP Servisçiler üzerinden algıya girişti! Tepki ise gecikmedi: Samimiyetsizsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mart'ta düzenlenen Servis Taşımacıları Esnafı Buluşması'ndaki bir konuşmayı sosyal medya hesabından, "Saraylarda bunları pek duymuyorsunuzdur, paylaşayım duyun..." notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda servis taşımacıları esnafı "Yine bir gece yarısı bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki: 'Abi çok zor durumdayım. Eve giremiyorum' dedi. Gece yarısı olmuş...'Niye girmiyorsun? Hayırdır inşallah' dedim. 'Abi çocukların uyumasını bekliyorum' dedi. 'Neden?' dedim. 'Abi süt istemişlerdi, o sütü götüremiyorum' dedi. Bizim arkadaşlarımızın durumu bu Sayın Genel Başkanım."

AK Parti'nin önerisine sırt çeviren CHP Servisçiler üzerinden algıya girişti! Tepki ise gecikmedi: Samimiyetsizsiniz | Video



'DERDİNİZ HİZMET DEĞİL MANİPÜLASYON'

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bu konuşma sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Üç ay önce İBB Başkanınıza İstanbul'daki 66 bin servisi İstanbul ulaşımına entegre edelim hem servisçilerimiz hem İstanbullu kazansın dedik Önerimize sırt çevirip şimdi bir algı peşine düşmüşsünüz Sizin derdiniz millete hizmet değil derdiniz millet üzerinden manipülasyon yapmak" diyerek tepki gösterdi.



'SAMİMİ DEĞİLSİNİZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Samimi değilsiniz! Samimi olsaydınız; aylar öncesinde, İBB Meclisi'nde AK Parti Grubumuzca servis şoförleri için verdiğimiz teklifi kabul ederdiniz. Tekrar ediyorum "aylar öncesinde" ifadelerini kullandı.





'66 BİN SERVİ TOPLU TAŞIMADA KULLANIN ÖNERİSİ'

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu ise Aralık ayı meclis ayında İBB yönetimine şu öneride bulunmuştu: Araç kapasitenizde bir eksiklik varsa, boşta duran okul servislerini değerlendirmek için çalışma yapın. Bakınız bu konuyu çok önemsiyorum ve sizlere önemli bir teklifte bulunuyorum. Salgın dönemi boyunca İstanbullunun en büyük şikâyeti işe gidiş geliş saatlerindeki yoğunluk değil midir? İstanbul'da ulaşımın pik saatleri bellidir. Sabah ve akşam saatlerinde hangi güzergahların yoğun olduğu hepimizin malumudur. Bu yoğun saatlerde salgın dolayısıyla iş yapamayan, gelirleri kesilen yaklaşık 66 bin servisçiyi İstanbullunun hizmetine sunun. Hem yoğun saatlerde büyük bir yük alırlar, hem de zor zamanlarında 66 bin servisçi esnafımıza bir katkımız olmuş olur. Mesela sabah saatlerinde neresi yoğun? Büyükçekmece, Beylikdüzü; Avcılar istikametinden, Aksaray, Eminönü, Mecidiyeköy veya Taksim'e koyalım servisleri çalışsınlar ya da akşam saatlerinde, Kadıköy ve Üsküdar'a koyalım bu servisleri, Ümraniye'ye, Sancaktepe'ye, Sultanbeyli'ye yolcu taşısınlar. Bunun maliyeti nedir ki? Koskoca İBB bunu karşılayamaz mı? Her servisçi kardeşimize ayda 3-5 bin lira ödeseniz ne olur? Bu maliyet İstanbullular için değmez mi? Alın size çözüm işte. Hem de bir taşla iki kuş vuracağınız bir çözüm."