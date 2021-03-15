AK Parti'nin önerisine sırt çeviren CHP Servisçiler üzerinden algıya girişti! Tepki ise gecikmedi: Samimiyetsizsiniz | Video

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Aralık ayından İstanbul’daki boşta bekleyen 66 bin servisin toplu taşıma araç filosuna geçici olarak dahil edilmesi önerisinde bulundu. Göksu, bu durumda hem servisçi esnafının ekonomik açıdan rahatlayacağını hem de İstanbul’da toplu taşıma sorununa az da olsa çözüm olacağını vurguladı. Ancak CHP grubu Göksu’nun bu önerisine karşı çıktı. AK Parti Grubu tarafından 3 ay önce önerilen sisteme karşı çıkan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 3 Mart’ta Servis Taşımacıları Esnafı Buluşması'ndaki bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak CHP liderine Göksu’dan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den tepki gecikmedi: “Samimiyetsizsiniz.”