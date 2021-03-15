Sincar'da 'üst düzey' hareketlilik!

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başlandığını duyursa da bölgede hala varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milis yapılardan da Sincar'a takviye güç gönderildiği iddia edilmişti.

ABD'den Suriye'de sinsi plan! Bu hamle gerilimi daha da artıracak

Olası Sincar Harekatı ve Farklı Senaryolar