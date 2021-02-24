ABD'den Suriye'de sinsi plan! Bu hamle gerilimi daha da artıracak

'ABD, YPG İLE SURİYE'DE ÜS KURACAK' İDDİASI

ABD yeni başkan Joe Biden'ın göreve gelmesi sonrası Suriye'de hareketliliği hızla artırdı. Trump'a göre Rusya ile daha sert bir mücadeleye girişmesi, Suriye'deki varığını artırmasına kesin gözü ile bakılan Biden'ın göreve gelmesi sonrası YPG/PKK'ya desteğin artması da bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da dikkat çeken bir iddia yer aldı. ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK ile Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Ayn Divar bölgesinde üs kuracağı öne sürüldü.

Gara'da PKK'nın 13 sivili katletmesinin ardından tepki çeken bir açıklama yapan ABD'nin adının saldırıdan hemen sonra bu kez de YPG/PKK terör örgütü ile üs kurma çalışması ile anılması tepkileri daha da artırdı.