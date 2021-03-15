Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kongremizde Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'a şimdiden başarılar diliyorum. Eyüp kardeşimiz hem genel merkezde gem de İzmir'de başarılı çalışmalar ortaya koymuş bir kardeşimizdir. Partimizi hep birlikte başarıya taşıyacağız. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında partimize ve milletimize hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

İzmir, 2023'e hazır mıyız? Bu sözü verdiğinize göre İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecek, inanıyorum. Sizde bu heyecan olur da bizde bu heyecan olmaz mı? Gerek İstanbul'u, gerek Hatay'ı ile, gerek bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimiz ile sadece 2023 değil 2053 ve 2071'e yürüyeceğiz. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyoruz...