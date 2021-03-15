SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki "Sen korkaksın bitiksin" | Video
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AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı, tankların arasından birilerinin yardımı ile oradan kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi; 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatın korku ile geçti. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek, sandalda kürek değil. Bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık" dedi.