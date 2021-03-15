TBMM paylaştı! Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video

Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921'de imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emeği geçen Yusuf Kemal Tengirşenk, Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur TBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Georgy Chicherin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vlademir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazov bulunuyor.

TBMM'den 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın yıldönümüne özel video | Video

Zor zamanlarda birbirine destek olan iki devletin ve onları temsil eden isimlerin Antlaşmaya verdikleri isim de esasen görüntülerdeki bu samimiyeti yansıtıyor:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Rusya Şuraları (Sovyetler) Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Dostluk Antlaşması."