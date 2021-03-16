Milyonluk vurgunu banka müdürü ortaya çıkardı

SABAH'a konuşan AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve ABB Meclis Üyesi Osman Karaaslan, zimmet skandalını ANFA'nın değil, Aydınlıkevler Vakıfbank Şube Müdürü'nün ortaya çıkardığını söyledi.

Karaaslan, şirketin çalıştığı Aydınlıkevler Vakıfbank Şubesi Müdürü'nün, 9 Mart'ta ANFA Güvenlik Genel Müdürü Hüseyin Toker'in makamına giderek, 4 aydır maaş adı altında yüklü miktarda ödeme yapıldığına ilişkin dekontları gösterdiğini, daha sonra zimmet yolsuzluğunu ihbar ettiğini ifade etti.



Karaaslan, çalışan personelin maaşlarına 4 aydır kesik atıldığını ve Varol'un bilinmeyen hesaplara para aktardığını belirterek "Bu olayda ödeme yetkilisi Muhasebe Müdürü Eyüp Cellek, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Demirbağ, Genel Müdür Hüseyin Toker'in de sorumluluğu bulunmakta ve aynı o personel kadar sorumluluk taşımaktadır" dedi. Varol'un suçunu itiraf etmesi üzerine, küfürler savurarak kapıları tekmeleyen Toker'in "İzne gidiyorum" diyerek şirket binasını terk ettiğini aktaran Karaaslan, Genel Müdürün daha sonra Mansur Yavaş tarafından görevden alındığını belirtti. Muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu Varol'un, şirket personeli olmayan ağabeyi Sıddık Varol ile arkadaşları Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'a 967 bin 783 TL aktardığını ve bu nedenle tutuklandığını hatırlatan Karaaslan, Varol'un pozisyonunun Yavaş yönetiminde 3 kademe birden yükseltildiğini ileri sürdü.





Yasin Varol

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