SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Korona Genelgesi! 81 ile gönderildi



5. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralına uyulması ile gerekli bildirimlerin e-devlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru alanına modülüne yapılması sağlanacak.

6. Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı yaşandığı özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan/ yaşanabilecek yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski bertaraf etmek için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbir alınacak.

Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılmaksızın ve maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususun denetimlerde bilhassa dikkat edilecek.

7. Denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yerel yönetimlerin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek.

Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, il özel idare denetim ekibi, oda denetim ekibi ve gıda denetim ekibinin bir an evvel oluşturularak İSDEM'de yetkilendirilecek ve sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanacak.

Bu hususlar doğrultusunda vali ve kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyon sağlanacak.