Başkan Erdoğan açıklamıştı! Normalleşme için kritik 14 gün





Hürriyet'in haberine göre: Uzmanlar, Türkiye'nin 100 bin kişideki vaka sayısına göre İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelere göre iyi durumda olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca uzmanlar bu ülkelerdeki okullarda Türkiye'deki gibi seyreltilmiş eğitim uygulamasının olmadığını da belirtiyor.





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