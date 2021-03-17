HDP'ye destek yine CHP'den! Kılıçdaroğlu HDP'ye kalkan oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararı TBMM'de okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düşmüş oldu.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Hazırlanan iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

İLK DESTEK CHP'DEN

Yaşanan bu olayların ardından HDP'ye ilk destek CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak desteklerini iletti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, HDP'nin ve vekillerinin teröre destek vermesi nedeniyle kapanma davası açılmasını göz ardı ederek: "Gelişmeler ülkede bir kez daha demokrasi olmadığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.